Pursaklar 1. kitap günlerine hazırlanıyor

Kitap Günleri için hazırlıklarına başladı.

Pursaklar Belediyesi tarafından, Pursaklar Yaşam Merkezinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Kitap Günleri, 14-23 Ocak tarihleri arasında Kitapseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

50'nin üzerinde yayın evinin katılım sağlayacağı Kitap Günlerinde, kültürel yayınların ve hazırlık yayınlarının yer alacağı sergilerin yanı sıra kukla gösterileri ve tiyatro gösterileri yer alacak.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Alişan Kapaklıkaya, Bekir Develi, İhsan Süreyya Sırma, Mustafa Armağan, Selma Argon Ersoy, Kahraman Tazeoğlu, Ömer Tuğrul İnançer, Saniye Bencik Kangal, İkbal Gürpınar ve yerel yazarların katılım sağlayarak, imza ve söyleşi programları da gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan 1. Kitap Günleri öncesi Başkan Ertuğrul Çetin, belediye ekiplerince yapılan hazırlıkları yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

‘‘Pursaklar 1.Kitap Günleri'ni yapacağımız alanda gerekli incelemeleri yaptık''

Kitap günlerinin en iyi şekilde organize edilmesi için çalışmaların hızlı başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar 1.Kitap Günleri'ni yapacağımız alanda gerekli incelemeleri yaptık. 14-23 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Pursaklar 1. Kitap Günleri etkinliğine Pursaklar halkı ve tüm kitapseverleri davet ediyoruz” dedi.