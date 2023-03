Pursaklar bahara hazırlanıyor

Bahar aylarının yaklaşmasıyla parklara yoğun ilgi gösteren büyükten küçüğe bütün Pursaklıların hem bakımlı parklarda hem de temiz ortamlarda vakit geçirebilmeleri için Pursaklar Belediyesi, yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar halkının yeşillikler içerisinde kitabını okurken çayını yudumlayabileceği parkları kullanabilmeleri için belediye ekipleri; eskiyen, yıpranan ve kırılan bankları yenileyerek kullanıma hazır hale getiriyor.

‘‘Yaklaşan bahar ayları nedeniyle parklarımızdaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek''

Bir yandan ilçeye yeni park ve bahçeler kazandırırken bir yandan da mevcut parklarda bakım onarım ve yenileme çalışmaları yürüttüklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin,” Her yaş gurubunun güzel vakit geçirebileceği şekilde düzenlemiş olduğumuz parklarımızda hemşehrilerimizi daha kaliteli vakit geçirebilmeleri için kamelyalar, banklar ve oyun gruplarımızda bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Yeşil alanlarda ve parklarda bulunan dinlenme alanlarını her an kullanıma hazır hale getiriyoruz. Yaklaşan bahar ayları nedeniyle parklarımızdaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” şeklinde konuştu.