Pursaklar Başkanı Ertuğrul Çetin'den gençlere kitap okuma çağrısı

Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" kitabını hediye etmek için ilçedeki gençleri belediyeye davet etti.

Gençlere kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak için ilçe genelinde Millet Kıraathaneleri'ni yaygınlaştıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çağrısına kulak vererek makamına gelen gençlere kitaplarını hediye etmeye başladı. Kitap almaya gelen gençlere çay ikram eden Çetin, gençlerle bir süre sohbet ederek Ord. Prof. Dr. Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" kitabını hediye etti.

"Kitaplarınız hazır"

Gençleri okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Çetin, "En büyük hedefimiz, genç nesillerin en iyi şartlarda okumaları, kendilerini geliştirmeleridir. Bu nedenle onlar için sanatsal, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere birçok etkinliğe imza atıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in muhteşem kitabını tüm gençlerimize hediye ediyorum. Genç bireylerimize fırsat buldukça kitap okumaları tavsiye ediyorum. Kitaplarınız hazır, hepinizi kitaplarını almaya belediyeye bekliyorum" dedi.