Pursaklar Belediye Başkanı Çetin: “Daha temiz ilçe oluşturmak adına temizlik sürdürüyoruz”

Pursaklar Belediyesi, sabahın erken saatleri ile birlikte araç ve ekipmanlarını kuşanarak, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları koordineli bir şekilde, muhtevalı olarak temizle çalışmalarına başladı. Mahalle aralarındaki boş arsaları, arazileri, ve sokakların temizlemek amacıyla çalışmalara başlayan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak süpürge ekipleri ile sokakları baştan sona süpürüp, kepçeyle molozlar, hafriyatlar ve evsel atıklar topladı.

Bu doğrultuda Temiz Pursaklar için girilmedik sokak bırakmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak adına temizlik çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. İlçe sakinlerimizin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken özveriyi göstermeye büyük ehemmiyet veriyoruz. Ekiplerimiz, her gün mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. İlçe temizliğini büyük titizlikle ve hassasiyetle aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.