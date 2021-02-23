Pursaklar Belediye Başkanı Çetin hafızlık yarışması birincisini ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık yarışmasında birinci olan Abdullah Faruk Öz'ü makamında ağırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık yarışmasının bu yılki Ankara birincisi Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Faruk Öz oldu. Abdullah Faruk Öz'ün hafızlık dalında Pursaklar'a birincilik ödülünü getirmesi ilçede büyük sevinçle karşılandı. Bu büyük sevince ortak olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, genç hafızı makamında ağırlayarak tablet hediye etti. Pursaklar'a Ankara birinciliğini kazandırmasından dolayı Abdullah Faruk Öz'ü tebrik eden Başkan Çetin, "İlçemizi iftiharla temsil eden, hafızlık yarışmasında Ankara birinciliği ile göğsümüzü kabartan Abdullah Faruk kardeşimizi, ailesini ve ona emek veren hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.