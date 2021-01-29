Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den asker uğurlaması

ANKARA (İHA) – Askere gidecek olan Semih Can Arslan isimli vatandaş, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Semih Can Arslan isimli vatandaş askere gitmeden önce hizmetlerini yakından takip ettiği Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret ederek helallik aldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin asker adayına, askerlik yükümlülerini yerine getirirken korona virüs salgını ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmemesini de hatırlattı.

Vatani görevini yaparken asker ocağından birçok şeyin öğrenildiğini belirten Başkan Çetin, "Hizmetlerimizin sıkı takipçisi olan Semih Can Arslan kardeşim, hem bizimle tanışmaya hem de askere gideceği için helalleşmeye geldi. Genç kardeşimizin heyecanını bizlerde yürekten paylaşıyoruz. Allah, sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin. Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin. Yolun açık olsun. Hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.