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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den esnaf ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yoğun kar yağışının ardından esnaf ziyaretlerine devam etti.


Esnafın sorunlarını ve ilçeyle ilgili taleplerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Çetin, belediye imkanları doğrultusunda vatandaşın taleplerinin en kısa sürede sonuca bağlanacağını belirtti.


Pursaklar'da yaşayan vatandaşların ilçe esnafından alışveriş yaparak esnafa bu zor günlerde destek verilmesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Fırsat buldukça esnaflarımızı ve sokaktaki vatandaşımızı ziyaret ederek taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Esnafımız bizim için çok değerli ve önemli. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu bakımdan Pursaklar Belediyesi olarak daima onların yanındayız. Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya gayret ve çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda da tüm imkanlarımızı hemşehrilerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

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