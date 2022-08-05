Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den temiz sokaklar için mücadele çağrısı

Pursaklar Belediyesi, ‘Temiz Pursaklar, Sağlıklı Yarınlar' anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Pursaklar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte işlemlerini bizzat yerinde takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ağzı açık atılan çöp poşetlerinin yoğun kokuya neden olduğu çöp konteynerlerinde, detaylı temizlik çalışmaları ile pis koku ve sinek oluşumunun engellenmesinin yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçildiğini belirtti.

‘‘Hemşehrilerimizin sağlığını ilgilendiren temizlik konusunda aynı azim, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz''

Belediye olarak hem vatandaşların sağlığına hem de çevre temizliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Havalar ısındı, çöp konteyneri daha çok koku yapabilir, bunu önlemek için lütfen çöplerinizi poşet içinde ağzı bağlı bir şekilde atalım. İlçemiz sınırlarındaki tüm çöp konteynerlerinde zararlı haşerelerin, bakterilerin, kötü kokuların oluşumunun engellenmeksi, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çöp konteynerlerini sık sık köpüklü su ile yıkıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığını ilgilendiren temizlik konusunda aynı azim, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her gün, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeylerini köpüklendirdikten sonra basınçlı su ve özel solüsyonlarla temizleyerek, kötü koku ve mikroplardan arındırdıkları belirtildi.