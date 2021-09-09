Pursaklar Belediye personeline stres yönetim ve öfke kontrolü semineri

Doç. Dr. Gülgün Karahalil tarafından, Pursaklar Belediye personeline öfke kontrolü ve stres yönetimi hakkında bilgiler verildi.

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından, Stres Yönetim ve Öfke Kontrolü Semineri verildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen "Stres Yönetim ve Öfke Kontrolü" seminer programına, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Doç. Dr. Gülgün Karahalil tarafından belediye personeline, çalışma esnasında karşılaşabilecekleri stres kaynaklarını yönetme ve yöntemleri, sağlıklı iletişim kurma konuları anlatıldı. Karahalil ayrıca, öfke ve stresin yaşamın bir parçası olduğunu ve bununla baş etmenin öğrenilmesi gerektiği ifade ederek, strese neden olan faktörlerin fark edilip kontrol altına alınması gerektiğini de ifade etti.