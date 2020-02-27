İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

Türk Milli Takımı’nın takım halinde birinciliği elde ettiği Ashihara Avrupa Şampiyonası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü’nün milli sporcuları, rakipleri karşısında sergilediği üstün mücadele sonucunda Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Türk Milli Takımı'nın takım halinde birinciliği elde ettiği Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcuları, rakipleri karşısında sergilediği üstün mücadele sonucunda Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.


Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ashihara Kata Kumite Avrupa Şampiyonası'na Türkiye, Hollanda, Libya, Letonya, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Özbekistan'dan 528 sporcu katıldı.


Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu programında yer alan Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından 60 kg'da Aslı Delibal ve 95 kg'da Ebubekir Sepetçioğlu Avrupa şampiyonu olurken, 95 kg'da Umutcan Ocak Avrupa üçüncüsü oldu.



"Pursaklar elde ettiği başarılarla adını duyurmaya devam edecek"


Pursaklar Spor Kulübü sporcularının şampiyonaya adeta damgasını vurduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Sporcularımız artık sadece Pursaklar'ı değil, tüm Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Gittikleri her şampiyonadan madalya ve madalyalarla dönüyorlar. Bu başarı sadece kendilerini, ailelerini ya da antrenörlerini değil bizleri de gururlandırıyor, onurlandırıyor. Kulübümüz için başarı artık bir gelenek haline geldi. Ülkemize ve ilçemize yaşattığı bu gurur için Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları Aslı Delibal, Ebubekir Sepetçioğlu ve Umutcan Ocak'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.