Pursaklar Belediye sporcuları Terzi ve Yüksel'den altın madalya

Pursaklar Belediye Spor Kulübünün sporcuları Mahmut Terzi ve Batuhan Yüksel, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz şehitleri anısına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada 40 ilden 130'u kadın toplam 400 sporcu ter döküyor. Pursaklar Belediye Spor Kulübünün sporcularından 67 kg sıkletinde yarışan Mahmut Terzi ve 73 kilo sıkletinde yarışan Batuhan Yüksel, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Sporcuların Pursaklar'ı gururlandırdığını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sivas'ta 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün sporcularından Mahmut Terzi ve Batuhan Yüksel'i yürekten kutluyorum. Sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bizler de her zaman onların yanında olacak ve destek vereceğiz. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenleri tebrik ediyor ve sporcularımıza önümüzdeki turnuvalar da başarılar diliyorum" dedi.

Pursaklar Belediye Spor Kulübünün sporcularını makamında ağırlayan Başkan Çetin, genç sporcuları başarılarının devamını dileyerek tebrik etti.