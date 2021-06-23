Pursaklar Belediyesi daha temiz bir ilçe için kolları sıvadı

Temizliğe büyük önem veren Pursaklar Belediyesi, ilçenin daha da temiz olması için gerçekleştirilen temizlik hizmetleriyle tüm mahallelerde periyodik olarak detaylı temizlik çalışmaları yapıyor.

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüm cadde ve sokaklar makineli süpürge araçları ve personeliyle düzenli olarak temizleniyor. Ayrıca tadilat sonucu çıkan moloz atıkları, evlerden sokaklara gelişi güzel bırakılan eşya vb. türde atıklar günlük olarak toplanıyor.

Ayrıca belediye ekipleri, çöp konteynerlerini periyodik olarak yıkayıp, çöp atıklarından kaynaklı kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçerek, halkın sağlığını da güvence altına alıyor.

"İlçemizi temiz tutmak, temizlik ekipleri kadar bizlerin de görevidir"

Temiz çevre, sağlıklı yarınlar için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Geleceğe sağlıklı ve mutlu bir Pursaklar bırakmak adına özellikle temizlik hizmetlerine büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartları da o denli güzel ve kaliteli olur. İlçemizi temiz tutmak, temizlik ekipleri kadar bizlerin de görevidir. Hemşehrilerimizi çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalıyız. Belediye olarak gerçekleştirmiş olduğumuz temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.