Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nde kadınlar meslek sahibi oluyor

Pursaklar'da kadınların üretim sürecine katılmaları noktasında faaliyette bulunan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nde birçok farklı branşta kursa katılan kadınlar, öğrendikleri meslek sayesinde güçlü bir kadın olmanın ayrıcalığını yaşıyor. Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri aracılığı ile mesleki eğitim kurslarına katılan birçok kadın bugün kendi işini kurarak, ekmeğini kazanır hale geldi. Meslek öğrenen kadınlar, yaptıkları ürünler sayesinde ev ekonomilerine de büyük katkı sağlıyor.

‘‘Hanımlar, kültür ve sanatın yanı sıra aldıkları mesleki kurs eğitimleri ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar''

Kursiyerlerin meslek öğrenerek ortaya çıkardıkları birbirinden değerli eser ve ürünleri ekonomiye kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hanım Evleri'mize gelen hanım kardeşlerimiz, kültür ve sanatın yanı sıra aldıkları mesleki kurs eğitimleri ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Onların başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Sertifika alan ve öğrendiği meslek üzerine üretimde bulunan tüm hanımlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kültürel faaliyette bulunurken meslek sahibi olduklarını belirten kursiyerler, "Hanım Evleri'nde öğrendiklerimizle dükkân açma ya da online satış yapma imkanı bulduk. Hayallerimizin yanı sıra artık bir de kendi paramızı kazanır hale geldik. Hanım Evleri'ni hizmetimize sunarak meslek sahibi olmamıza büyük katkı sağlayan Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyoruz" dediler.