İhlas Haber Ajansı

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Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nden sanatsal eserler çıkıyor

Pursaklar Belediyesi Hanım Evi kurslarında eğitim gören kursiyerler, aldıkları eğitimler sonucunda sanatsal eserler ortaya çıkarmaya devam ediyor.


Pursaklar Belediyesi, Hanım Evlerinde kursiyerlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetler yürütmeye devam ediyor.


Gülbahar Hatun Hanım Evlerinde resim kurslarına katılan kursiyerler hem eğitim görüyor hem de hayal güçlerini birbirinden farklı tekniklerle ortaya koydukları resim çalışmalarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.



‘‘Öğrendikleri bilgileri tuvale döken kursiyerlerimiz, birbirinden özgün eserler ortaya koyarak sanatsal çalışmalara imza atıyor''


Birbirinden değerli sanatsal ve kültürel ürünlerin hanımların ellerinde şekillendiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hanım Evlerimizde eğitim alan kursiyerlerimiz bir yandan hayallerini gerçekleştiriyor, bir yandan da birbirinden güzel çalışmalara imza atarak aile ekonomilerine katkı sağlama imkânı buluyor. Öğrendikleri bilgileri tuvale döken kursiyerlerimiz, birbirinden özgün eserler ortaya koyarak sanatsal çalışmalara imza atıyor. Almış oldukları kurslarda emeklerini sanata dönüştüren kursiyerlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' dedi.

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