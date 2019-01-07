Pursaklar Belediyesi karla mücadeleyi gece gündüz sürdürüyor

Başkent Ankara'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı Pursaklar Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri gece gündüz mesai yaptı. Gece tuzlama ve küreme yapan ekipler, sabahın ilk saatlerinde kaldırım ve okul güzergâhlarında hummalı çalışma yaptı.

Ankara'da hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı Pursaklar'da etkisini iyice hissettirdi. Başkent'in rakımı yüksek ilçelerinden olan Pursaklar da beyaz örtüye büründü. Yolların, sokakların ve kaldırımların ulaşıma açık olması için yoğun çaba sarf eden Pursaklar Belediyesi, gece boyu 15 araçla tuzlama, gündüz çok sayıda araç ve ekiple kar küreme çalışması yaptı. Meteorolojiden alınan bilgiler çerçevesinde tedbirlerini haftalar öncesinden alan Pursaklar Belediyesi, karın yağmasıyla birlikte ekip ve ekipmanlarla vatandaşların ve sürücülerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için karla mücadele etti. Ekipler gece gündüz aralıksız olarak çalışarak ilk önce Pursaklar'ın ana arterlerini açık tuttu. Hem Fen İşleri Müdürlüğü personeli hem de Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama ve kar küreme araçlarıyla 24 saat aralıksız karla mücadele edip caddeleri trafiğe açık hale getirdi.