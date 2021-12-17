Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları'nda ‘‘Yerli Malı Haftası'' coşkusu

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları'nda eğitim gören minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları'nda minik öğrencilere ‘‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'' kapsamında yerli malının önemi anlatılarak, paylaşma ve dayanışma bilincini aşılayabilmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte veliler tarafından yiyecekler ve içecekler hazırlanırken, çocukların sunumu ile Anadolu kültürünü ve ev ortamlarını yansıtan koreografiler eşliğinde mini bir gösteri gerçekleştirildi.

Yerli Malı Haftası'nda çocuklara tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin anlatıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin. ‘‘Eğitmenlerimiz tarafından çocuklarımıza yerli malının değeri, kendi mallarımızın ne kadar kıymetli olduğu, bunun tüketim koşulları detaylıca anlatıldı. Çocuklarımızın yerli malını öğrenmesi için bu etkinlikler çok önemli. Kendi ata tohumlarımızdan çıkan, kendi ürettiğimiz maddelerden ihtiyaçlarımızı karşılamak toplumun gelişmesini sağlar. Bu amaç doğrultusunda okullarımızda yapılan etkinliklerle tüm çocuklarımızı yerli malına teşvik etmeye amaçlıyoruz'' dedi.