Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu'nda toprak sanatla buluşuyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Saray Nezaket Okulu'nu ziyaret ederek, minik öğrencilerle birlikte çömlek yaptı.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu eğitmenleri, çeşitli etkinliklerle minik öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Çamurdan çömlek yapma etkinliği ile öğrenciler kilin nasıl işlenerek çömlek haline geldiğini öğrenerek, kilden çömlek ve hayvan figürleri yaparak eğlenceli dakikalar geçirdi. Çamura farklı şekiller vererek yeteneklerini keşfeden öğrencilerin ortaya çıkardığı ürünleri dikkatle takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklarla birlikte çömlek yaparak mutluluklarına ortak oldu.

‘‘Saray Nezaket Okulumuzda eğitim gören çocuklarla birlikte çamura dokunarak çömlek yaptık''

Nezaket Okulları'nda geleceğin hanımefendileri ve beyefendilerinin yetiştiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Saray Nezaket Okulumuzda eğitim gören çocuklarla birlikte çamura dokunarak çömlek yaptık. Kaybolmaya yüz tutmuş çanak, çömlek geleneğinin yaşaması için geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz hem çamura şekil veriyor hem de çömlek yapımını deneyimleme fırsatı buluyor. Böylelikle estetik ve becerileri gelişmiş oluyor. Ayrıca çok keyif alıp güzel vakit geçiriyorlar. Miniklerimize kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri öğretmeye ve tanıtmaya yönelik faaliyetlere devam edeceğiz'' dedi.