Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi'nde mezuniyet sevinci

Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi'nde Arapça, okuma yazma, tel kırma, örgü ve çocuk gelişimi kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ndeki kurslara katılan kursiyerler, normalleşme dönemi ile birlikte aldıkları telafi eğitimleriyle derslerini başarıyla tamamladı. Saray Hanım Evi'nde Arapça, okuma yazma, tel kırma, örgü ve çocuk gelişimi kurslarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan aralarından Özbekistanlı, Afganistanlı, Suriyeli, Kırgızistanlı kadınların da bulunduğu kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Kendilerine sunulan hizmetlerden büyük mutluluk duyduklarını belirten kadınlar, Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşı aracılığıyla Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkürlerini iletti. Başkan Çetin'in yoğun çalışma takviminden dolayı katılım sağlayamadığını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu, bu zorlu zamanlarda büyük emek gösteren kursiyerleri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.