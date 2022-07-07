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Pursaklar Belediyesi şenliği çocukların ayağına getirdi

Pursaklar Belediyesi okulların kapanmasıyla birlikte çocuk şenliği etkinliklerini aktifleştirdi.


Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların eğlenme ihtiyacını sosyal etkinliklerle karşılamak için Pursaklar Belediyesi, ikincisi düzenlenen çocuk şenliği, belediyenin çeşitli bölgelerinde düzenleniyor. Üç gün sürecek olan şenlikte çocuklar hem çeşitli oyuncaklarla eğleniyor hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar kuruyor. Çocukların en sevdiği ikramlar, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve daha fazlası şenlik alanındaki çocukların hem motivasyonunu yükseltiyor hem de yapılan etkinliklerle eğlenirken öğreniyorlar.


Pursaklar Belediyesi'nin hazırladığı etkinliklerde çocuklar, çok eğlendiklerini belirtti.

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