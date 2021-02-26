Pursaklar Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplendiriyor

Sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı ve güvenilir uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi Hayvan Barınağı, ilçede bulunan sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler, tedavileri yapılmak üzere toplanarak barınağa götürülüyor. Burada tedavileri yapılan, kısırlaştırılıp aşılanan kedi ve köpekler, ya doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor. Barınakta tedavi altına alınan sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Başkan Ertuğrul Çetin, hayvan barınağında incelemelerde bulunarak, veteriner hekimden can dostlarının durumları hakkında bilgi aldı.

‘‘Bu güzel yavrularımız sahiplerini bekliyor''

Sokak hayvanlarını en iyi şekilde ağırladıklarını ve tedavilerinin ardından tekrardan yaşam alanlarına bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Veterinerlik biriminde personel sayısında artışa giderken, sağlıklı ve modern ekipmanlarla hizmet kalitesini artırıyoruz. Bu hafta veterinerlerimiz tarafından 17 sokak köpeğimiz ve 6 sokak kedimizin ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Geçici süre misafir ettikten sonra tekrar yaşam alanlarına bırakacağız. Ayrıca bu güzel yavrularımız sahiplerini de bekliyor. http://sahiplendirme.pursaklar.bel.tr sayfasından aile bulan dostlarımız ve aile bekleyen dostlarımızı görebilirsiniz. Bakım ve aşıları yapılan can dostlarımızı sahiplendirerek onlar için daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Çetin, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına su ve mama bırakarak sevimli dostların yemek ihtiyaçlarının da karşılandığını belirtti.