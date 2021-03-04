Pursaklar Belediyesi sökülen ağaçları yeni yerlerine taşıyor

Pursaklar Belediyesi, imar yolu açma çalışmalarının yapılacağı güzergâhta bulunan ağaçları kökleri ile birlikte yerlerinden söküp, ilçe merkezinde uygun görülen farklı noktalara taşıyarak yeni yerlerine dikiyor.

Yapılan çalışmalarla onlarca ağacın korunarak yeni yerlerine taşındığı çalışmaları yerinde inceleyerek denetimlerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tek bir ağacın bile yok olmasına karşı olduklarını aktaran Başkan Çetin, "İmar yolu açmak için sökülmesi gereken ağaçları çok titiz bir çalışma İle merkezlerimize taşıyoruz. Bütün ağaçlar taşınabilir. Ağaçların nakil edildikleri yerlerde hayatların devam edilmesi için destek olunması gerekiyor. Uzmanlar yüzde 95 tutma ihtimali veriyor. Hepsinin eski formlarına kavuşmaları için çalışmalarımız sürdüreceğiz. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez” dedi.