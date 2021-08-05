Pursaklar Belediyesi tarafından Emek Koşu Yolu Parkı yenileniyor

Pursaklar Belediyesi tarafından, Emek Caddesi üzerinde bulunan Emek Koşu Yolu Parkı'nda değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlandı.

Pursaklar Belediyesince Emek Koşu Yolu Parkı'nda yenileme çalışmaları kapsamında ilçe sakinlerinin çocukları ile huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri için Emek Koşu Yolu Parkı'nda eskiyen park ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İlçede değişim dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Çetin, “Her mahallemize ve her sokağımıza çocuklarımızın ve yetişkinlerin nefes alacağı alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürürken mevcut parklarımızda da yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda Emek Koşu Yolu Parkı'nda yenileme çalışmamıza başladık. Daha yeşil, daha kullanışlı alanlar yapmak için çalışıyoruz. Park, yepyeni bir görünüme kavuşurken çevremiz daha da güzelleşecek. İlçe sakinlerimiz yenilen parkta daha keyifli ve daha özgür vakit geçirme imkanına da sahip olacaklar. Hızla devam eden çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.