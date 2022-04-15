Pursaklar Belediyesi virüsle mücadelede tedbiri elden bırakmıyor

Koronavirüs salgınında sona yaklaşıldığı bu günlerde tedbiri elden bırakmayan Pursaklar Belediyesi, pandemi ve salgın hastalıklara karşı ilçede bulunan tüm okulları dezenfekte ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, idari binalar, sosyal alanlar, kafeteryalar, salonlar, eğitim materyalleri ve oyun alanları özenle dezenfekte edilerek steril hale getirildi.

“Öğrencilerimizin sağlığı ve hijyeni bizler için önemli”

Okulların tüm ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşehrilerinizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula göndermeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Yarınlarımızı inşa edecek olan çocuklarımızın ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha temiz, hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitimi verebilmeleri için ilçe genelindeki tüm okullarımızda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimizin sağlığı bizler için önemli. Öğrencilerimiz, okulların açılmasının ardından daha sağlıklı bir ortamda ders başı yapacaklar'' dedi.