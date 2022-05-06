Pursaklar Belediyesinde bayramlaşma heyecanı

Bayram boyunca sokak sokak gezerek vatandaşlarla bayramlaşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatili sonrası belediye binasındaki birim müdürlükleriyle bayramlaşmasının ardından şantiyeleri ziyaret ederek saha personellerinin bayramlarını tebrik etti. Huzurlu bir bayram geçirilmesinde emeği geçen belediye personellerine teşekkür eden Başkan Ertuğrul Çetin, yapılacak daha çok işin olduğunu, aynı azim ve kararlılıkla Pursaklar için ter dökmeye devam edeceklerini belirtti.

‘‘Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlarımız olsun''

Ramazanın bereketini ve huzurunu ilçe halkı ile hep birlikte yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programımızı mesai arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Bayram sonrası daha büyük bir motivasyonla dün olduğu gibi bugünde aynı azim ve kararlılıkla Pursaklar için ter dökmeye devam edeceğiz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlarımız olsun'' dedi.