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Pursaklar Belediyesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, birim müdürleri ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı.


Pursaklar Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleşen yıl sonu değerlendirme toplantısında birim müdürleri, 2020 yılı faaliyet raporlarını ve 2021 yılı hedeflerini Başkan Ertuğrul Çetin'e sunarak bilgilendirmede bulundu. Geçmiş dönem yapılan çalışmalar ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Her durumda ve her şartta ilçemize hizmet etmek en temel görevimiz. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren belediyemizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduk, gerekli tüm önlemleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle bu durumu fırsata çevirerek üstyapı çalışmalarını da sürdürüyoruz. Hizmetlerimiz daha etkin ve verimli nasıl olabilir bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Kaynakların israf edilmeyeceği fakat hizmette de tasarruf olmayacağı bir yıl daha bizleri bekliyor. Herkesten özverili çalışmalarını sürdürmelerini bekliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma 2021 yılında muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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