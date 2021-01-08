İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pursaklar Belediyesinden cadde ve sokaklarda adım adım temizlik

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın ilk ışıkları ile mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.


İlçe genelinde mahallelerin tamamına bir program dahilinde hizmet götüren Pursaklar Belediyesi ekipleri temiz cadde ve sokaklar için gece gündüz vardiyası ile çalışmalarını yürüterek, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirip çözüme kavuşturuyor.


İlçe temizliğinin en hassas noktalarından biri olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşerilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz her gün düzenli olarak özverili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Pursaklar bizim evimiz, evimizi temiz tutmalıyız. Özellikle de yaşamakta olduğumuz korona virüs salgınında temizliğin önemini bir kez daha anladık. Bu süreçte de görüldüğü üzere sağlıklı yarınlar için çevremizi temiz tutmak konusunda hemşerilerimiz daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.