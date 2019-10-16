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Pursaklar Belediyesinden eğitime ve spora destek

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırılan halı sahanın açılışını minik öğrencilerle birlikte yaptı.


Eğitime verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Pursaklar Belediyesinin Gümüşoluk İlköğretim Okulu bahçesine yaptırdığı halı sahanın açılışına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı. Törende öğrencilerle keyifli vakit geçiren Başkan Çetin, “Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlıyoruz. Eğitime, spora ve evlatlarımıza her zaman desteğimiz sürecek. Gençlerimizin sağlıklı, idealist ve hedefleri olan bireyler olabilmeleri için spora önem vermeye devam ediyoruz. Bu halı sahamızın da eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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