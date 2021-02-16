Pursaklar Belediyesi'nden gece gündüz yoğun mesai

Pursaklar'da, yoğun kar yağışında ulaşımın aksamaması için Pursaklar Belediyesi, gece gündüz demeden çalışma yapıyor.

Pursaklar'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışında Pursaklar Belediyesi, yolların kapanmaması ve buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları güvenli hale getiriyor.

Cadde ve sokaklarda vatandaşların rahat hareket etmeleri ve kardan olumsuz etkilenmemeleri için ekipler, canla başla çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordineli olarak yürüttükleri çalışmalarla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahale ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelindeki çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaları bizzat kendisi yönetiyor.

"Fen İşleri şantiyemizde kurduğumuz koordinasyon merkezimizde taleplere cevap veriyoruz"

Kar yağışı öncesinde belediye olarak gerekli hazırlık ve tedbirleri tamamladıklarını belirten Ertuğrul Çetin, "Rahmet ve bereket olan kar yağışı ilçemizde etkisini göstermeye başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle hemşehrilerimizin ulaşımının olumsuz yönde etkilenmemesi için ekiplerimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri şantiyemizde kurduğumuz koordinasyon merkezimizde taleplere cevap veriyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerine de anında cevap vererek sorunları en kısa sürede çözüyoruz. Ayrıca kar yağışına bağlı olarak yiyecek ve su sorunu yaşamamaları için sokak hayvanlarına da mama desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Çetin ayrıca, kar yağışının vatandaşları olumsuz yönde etkilememesi için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.