Pursaklar Belediyesinden iki özel güne iki özel program

Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan Pursaklar halkına Ramazan coşkusunu evde yaşama fırsatı sağlayan Pursaklar Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı ve Kadir Gecesi'ne özel bir program hazırladı. 19 Mayıs Salı günü havai fişek gösterisi ve ışık gösterileriyle başlayacak olan etkinlikler, vatandaşların balkonlardan İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okumasıyla coşkulu bir şekilde kutlanacak. Kutlama programının ardından 21.00-23.00 saatleri arasında Pursaklar Belediyesi Facebook hesabı, Webtv ve resmi YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak olan ‘Kadir Gecesi Özel Pursaklar'da Ramazan' programı ile Kadir Gecesi'nin manevi iklimi evlere taşınacak. Pursaklar'ın seçkin hocaları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, semazen gösterimi, ilahiler ve Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun hoş sohbeti ile Kadir Gecesi'nin manevi lezzetinin doruğuna ulaşılacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve Kadir Gecesi'ni kutlayan Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Dünyada ve ülkemizde korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs'ı maalesef biraz buruk kutlayacağız. Türk milletinin işgalci güçlere karşı verdiği eşi görülmemiş mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 101'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.

‘‘Korona virüs salgını Kadir Gecesi'ni idrak etmeye engel değil''

Müslümanların korona virüs nedeniyle Ramazan'da camilerden mahrum kaldığını belirten Başkan Çetin, ‘‘Korona virüs, Kadir Gecesi'ni idrak etmeye engel değildir. Bu yıl camilere gidemesek de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gün olan Kadir Gecemizi yüce kitabımızla ilişkimizi sıkılaştırmak ve Kuran'a yakınlaşmak için vesile görmeliyiz. İnşallah ülke ve millet olarak bu pandemiden güçlenerek çıkacağız'' dedi.

Çetin, ayrıca çekilişle bir kişiye umre ziyareti, 30 kişiye Çanakkale gezisi, 30 kişiye Konya gezisi ve 50 kişiye kitap seti hediye edileceğini sözlerine ekledi.