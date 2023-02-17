Pursaklar Belediyesi'nden ilçedeki afetzedelere ziyaret

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Pursaklar'a gelen depremzedelere Tebessüm Çarşısının kapılarını sonuna kadar açan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, afetzedelerin misafir olduğu evlere eli boş gitmiyor. Tüm Pursaklar halkını depremzedelere yardım etmeye davet eden Ertuğrul Başkan, depremzede ailelerin ihtiyacını karşılamak için eşi Hacer Çetin ile birlikte pazar alışverişi yaptı.

‘‘Depremzedelerimizin kendilerini güçlü hissetmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz''

Depremzede vatandaşları Pursaklar'da en iyi şekilde ağırlamak adına çalışmalar yürütürken, kapılarını çalmayı da ihmal etmediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Depremzede ailelerimizi ziyaret etmeden önce pazar ihtiyaçlarını gidererek kapılarını çalıyoruz. Onların kapılarını çalarak kendilerini bir nebze de olsun güçlü hissetmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Asrın felaketi ile ruhen ve fiziken büyük yıkıma uğrayan depremzede kardeşlerimizin yanlarında olmaya, yaralarına merhem olmak için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.