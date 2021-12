Pursaklar Belediyesinden ilk kar yağışına anında müdahale

Pursaklar Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ilçenin tüm mahallelerinde yoğun bir çalışma başlatarak, başta ilçe merkezi olmak üzere kırsal mahalleleri de kısa bir süre içerisinde ulaşıma elverişli hale getirdi.

İlçeyi etkisi altına alan kar yağışına karşı belediye ekipleri, tuzlama, kar küreme çalışmaları ile trafik akışının ve vatandaşların yaşamlarını sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

"Kar yağışına her an hazır olan belediye ekiplerimiz tüm mahallelerimizde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesinin önüne geçmek adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışına karşı yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu karşı gerekli tüm önlemleri alarak anında müdahalede bulunduk. Kar yağışına her an hazır olan belediye ekiplerimiz tüm mahallelerimizde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın da gizli buzlanmalara karşı çok dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum. Çalışmalarımız kar yağışına bağlı olarak gece gündüz demeden aralıksız devam edecek" dedi.