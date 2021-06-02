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Pursaklar Belediyesi'nden işletmelere etkin dezenfekte çalışması

Pursaklar Belediyesi, kademeli normalleşme takvimi ile birlikte müşterilerine yeniden kapılarını açan pastane, restoran ve kafeleri dezenfekte etti.


Bugüne kadar binlerce noktada ilaçlama çalışması yapan Pursaklar Belediyesi, 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesinde yeniden masada servis hizmeti vermeye başlayan iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortam hizmet alabilmeleri için çalışmalarını yürüten Belediye ekipleri, belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden müşterilerini ağırlamaya başlayan kafe, restoran, kıraathane ve kahvehane gibi mekanlarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirerek steril hale getirdi.


Periyodik ilaçlama çalışmaları devam edecek


Pursaklar Belediyesi yetkilileri çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara korona virüse karşı hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.


Esnaflardan başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür


Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten esnaflar ve vatandaşlar da Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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