Pursaklar Belediyesinden miniklere "afetzede farkındalık eğitimi"

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulunda minik öğrencilere, "Depremzede Vatandaşları Nasıl Karşılamalıyız" konulu farkındalık eğitimi verildi.

Pursaklar Belediyesi, Nezaket Kreş Okulunda eğitim gören öğrencilere afetlere karşı farkındalıklarının artırılması ve ilçeye gelen depremzede vatandaşlara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler, "Depremzede Vatandaşları Nasıl Karşılamalıyız" konulu etkinlikle afetzedelerle empati kurma imkanı buldu.

Büyüğünden küçüğüne Pursaklar halkının depremzedeleri en iyi şekilde ağırlamak için büyük gayret harcadığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Nezaket Kreş Okulumuzda eğitim gören minik öğrencilerimizin, deprem bölgelerinde ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızla ve depremzede çocuklarımızla nasıl iletişim kurmaları gerektiğine yönelik farkındalık eğitimi veriyoruz. Asrın felaketine maruz kalan vatandaşlarımızla empati kurmalarına ve onları en iyi şekilde ağırlamak için empati kurmalarına yardımcı oluyoruz. Küçüğümüzden büyüğümüze depremzede vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.