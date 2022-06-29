Pursaklar Belediyesi'nden ödüllü Espor turnuvası

Sporda marka şehir olmak ve gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için çeşitli spor tesislerini ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, Valorant Espor turnuvası için kayıtları almaya başladı.

Başvuruların 2 Temmuz'da sona erecek olan turnuvada Espor severler, VALORANT oyununu oynayacak. VALORANT oyununu tek ya da takım olarak oynamak isteyen katılımcılar, internet sitesi üzerinden kayıt yapabilecek.

Turnuva heyecanında ilk elemeler 3 Temmuz günü gerçekleşecek. Yarı finale yükselen katılımcılar 4 Temmuz'da mücadele verecek. 5 Temmuz Salı günü finale yükselen oyuncular, kozlarını canlı yayında paylaşacak.

‘‘Espor turnuvası ile bu alanda yetenekli olan sporcuları bir araya getiriyoruz''

Okul stresini atmak isteyen gençleri Espor turnuvasına davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ‘‘Espor turnuvası ile bu alanda yetenekli olan sporcuları bir araya getiriyoruz. Amacımız her alanda başarılı sporcular yetiştirmek. Bunun içinde düzenleyeceğimiz Espor turnuvası ile gençlerimizin gelişim sağlamaları için gerekli desteği ve teşviki veriyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz ödüllü Espor turnuvamıza tüm gençlerimiz davetlidir'' dedi.