Pursaklar Belediyesi'nden Ramazan'da çocuklara özel etkinlikler

Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde minikler keyifli dolu anlar yaşıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca Yaşam Merkezi'nde düzenlenen çeşitli etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çocuklara yönelik olarak yf aşuk maşuk gösterisi, çizgi film gösterisi, orta oyunu, kavuklu pişekar, kukla gösterisi, sihirli kum atölyesi ve oyun alanlarında etkinlikler düzenleniyor.

“Ramazan'da düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle çocuklarımızın güzel anılar biriktirmesine yardımcı oluyoruz”

Çocukların yüzlerindeki sevincin kendilerini mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Birbirinden farklı birçok etkinliğe katılma fırsatına sahip olan çocuklarımız. Ramazan akşamlarının coşkusunu doyasıya yaşıyor. Ramazan'da düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle çocuklarımızın güzel anılar biriktirmesine yardımcı oluyoruz. Bu ayda miniklerimiz güzel anlar yaşarsa, bir sonraki Ramazan ayını da heyecan içerisinde bekler. Çocuklarımızın çocuk olmanın tadına varmaları için bugün olduğu gibi yarın da çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.