İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pursaklar Belediyesinden sağlık eğitimi

Pursaklar’da kurum doktoru Bülent Kaymaz tarafından Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi’ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık bilgileri verildi.

Pursaklar'da kurum doktoru Bülent Kaymaz tarafından Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık bilgileri verildi.


Hemşehrilerinin sağlığına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seren Pursaklar Belediyesi; Nezaket Okulu öğrencilerine, Engelli Sosyal Tesisi'ndeki engelli vatandaşlara ve ailelerine genel sağlık taraması yaparak bilgi verdi. Kurum doktoru Bülent Kaymaz'ın gerçekleştirdiği sağlık taramalarında genel sağlık bilgilerinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşama dair bilgilendirme yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.