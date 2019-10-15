Pursaklar Belediyesi'nden spora tam destek

7'den 70'e kadar her yaş grubuna özel eğitimlerin verildiği kurslara katılım da oldukça yoğun.

Yüzme, futbol, hokey, basketbol, taekwondo, jimnastik, voleybol, badminton, ragbi ve bilek güreşinin yanı sıra okçuluk, tenis ve binicilik branşlarının da yer aldığı kulüpte; gençler sporla tanışıyor. 713 lisanslı oyuncunun yanı sıra geleceğin milli sporcularını da yetiştirmeyi hedefleyen spor kulübü, uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

“Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin, en büyük destekçimiz”

Pursaklar'da her çocuğun en az bir spor dalıyla meşgul olmasını istediklerini belirten Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Halil Turhan; “Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin, en büyük destekçimiz. Kendisinin de değerli katkılarıyla Pursaklar'daki tüm çocukları, gençleri spor kulübümüzün çatısı altında toplamaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yalnızca yüzme branşında bin 125 çocuğa eğitim verildiğinin altını çizen Spor Kulübü Başkanı Turhan; taekwondo, halter, hokey ve daha pek çok alanda ulusal ve uluslararası başarılara da imza attıklarını dile getirdi. “En önemli hedefimiz vatana millete hayırlı evlatlar kazandırmak” diyen Halil Turhan; “Geleceğimiz garanti altında diye umut ediyoruz, hatta inanıyoruz. Çünkü; çocuklarımızı görüyoruz, yapabileceklerinin sınırı yok” dedi.