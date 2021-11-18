Pursaklar Belediyesinden tam bana göre festivalinde çorba dağıtımı

16-21 Kasım'da Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik yapılan Tam Bana Göre Festivali'nde ilçesindeki gençlere yönelik yatırımları ve faaliyetleri anlatan Pursaklar Belediyesi, mobil mutfak aracı ile de festival alanına gelen vatandaşlara çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda festival girişinde çorba dağıtımı yapan belediye ekiplerini ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte vatandaşlara çorba ikram etti.

‘‘Mobil mutfağımızdaki çorba dağıtımına büyük bir ilgi var''

Gönül belediyeciliği ile hareket ettiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki ile ‘Tam Bana Göre' festivaline gelen gençlerimize çorba dağıttık. Mobil mutfağımızdaki çorba dağıtımına büyük bir ilgi var. Hemşehrilerimize afiyet olsun'' dedi.