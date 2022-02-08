Pursaklar Belediyesi'nden üniversite sınavına girecek öğrencilere ücretsiz soru bankası

Pursaklar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla hazırlık kitabı soru bankası, dağıtımına başladı.

Pursaklar Belediyesi, sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, liselere giriş sınavına ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı soru bankası dağıtımına başladı.

Kitapların dağıtımına başlandığı Pursaklar Yaşam Merkezini ziyaret ederek soru kitapçıklarını inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını dile getirdi.

‘‘Azimle çalışan öğrencilerimizin gönüllerine göre bölüme girmelerini arzu ediyorum''

Gençlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘İlk günden beri gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Liseye hazırlık ve üniversiteye hazırlık sürecinde soru bankalarıyla gerekli takviyeleri yaparak çocuklarımızın daha donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarına imkan sağlıyoruz. Başarının kapılarını açacak en önemli anahtar çalışmaktır. Azimle çalışan öğrencilerimizin gönüllerine geçen bölümlere yerleşmelerini arzu ediyorum. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya, ilçemizde başarılı gençlerin yetiştirilmesine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.