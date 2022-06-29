Pursaklar Belediyesinden üretim seferberliği

Ankara'nın Pursaklar Belediyesine ait arazilerde üretim seferberliği başlatan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tarım projeleri çerçevesinde nohut ve mercimek ekiminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

İlçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar için organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak, vatandaşları ata tohumuna teşvik etmek için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, belediyeye ait arazilere ekimini yaptıkları nohut ve mercimek tarlalarında incelemelerde bulundu.

Nohut ve mercimek ekiminin gerçekleştirildiği arazilerde fidelerinin gelişimlerini inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, tamamen doğal ortamda, doğal koşullarda ve doğal katkılarla ürünlerin elde edileceğini ifade etti.

"Ekelim, biçelim geleceğe güvenle ilerleyelim"

Tarıma, üretime, üreticiye büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Boş arazilerimize, nohut ve mercimek ektik. Hasat sonrası elde edeceğimiz ürünleri Aşevimizde değerlendirerek, afet bölgelerinde, dede-torun evlerimizdeki büyüklerimize, evinde yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine, sabah işe yetişmeye çalışanlara, kütüphanedeki gençlerimize ikram edeceğiz. Ekelim, biçelim geleceğe güvenle ilerleyelim'' dedi.