Pursaklar Belediyesinden vatandaşlara psikolojik destek hattı

Korona virüsle mücadele kapsamında Pursaklar halkının kaygı düzeylerini dengelemek, endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmeti verilmeye başlandı.

“Pursaklar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Psikolojik olarak vatandaşların zor günler geçirdiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Korona virüs, hemşehrilerimizin fiziksel sağlıklarını etkilediği kadar ruhsal sağlıklarını da etkilemektedir. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hiçbir vatandaşımızın evde bulunduğu sosyal izolasyon ve tedbir sürecinde yalnız olmadığını hissetmesi ve psikolojik desteğin bir telefon mesafesi uzağında olduğunu bilmeleri için Psikolojik Destek Hattını kurduk. Kaygı ve stresini en aza indirebilmek ve bunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Belediye Psikoloğumuz tarafından telefonla iletişim yoluyla psikososyal destek verilecektir. Korona virüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirebilmek için Pursaklar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın gücüyle aşacağız” dedi.

“Siz evde kalın, biz de telefonla yanınızda olalım”

Korona virüs salgını sebebiyle yeni bir sürece geçtiklerini belirten Psikolog Beyzanur Yıldız ise “Korona virüsün getirdiği sosyal ve özel hayatımızın kısıtlanması, iş hayatımızın engellenmesi, çocuklarımızın evden çıkmaması ve 65 yaş üstü ile kronik hastalara verilen sokağa çıkma yasağı, sağlık kaygılarımızın dışında psikolojik baskılar da oluşturuyor. Biz de bu zor günlerde Pursaklar Belediyesi olarak size destek olacağız. Virüsün getirdiği psikolojik baskılar veya günlük yaşamınızda yaşadığınız bütün stres ve kaygılarda yanınızdayız. Siz evde kalın, biz de telefonla yanınızda olalım” dedi.