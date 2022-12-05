Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okullarında "Karadeniz Günleri"

Pursaklar Belediyesine bağlı Saray Nezaket Okulu, minik öğrencilere Türkiye'deki yöresel değerleri tanıtmak ve öğretmek için "7 Ayda 7 Bölge" etkinlik projesine Karadeniz Bölgesi ile başladı.

Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Saray Okulu, minik öğrencilere Türkiye'deki yöresel değerleri tanıtmak ve öğretmek için "7 Ayda 7 Bölge" projesine başladı. İlk olarak Karadeniz Bölgesi'nin ele alındığı tanıtım etkinliğinde; minik öğrencilere yöresel lezzetler, yöresel müzikler ve bölge kültürü başta olmak üzere bütün özellikler tek tek tanıtıldı. Çocuklar, öğretmenleri eşliğinde horon oynayıp, Karadeniz'e özgü olan kuymağın tadına bakarak lezzete ve eğlenceye doyarken, Karadeniz Bölgesi'ni detaylıca tanıma fırsatı buldu.

"Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlayıp, onları geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz"

Hayatın her alanına dair etkinliklerle çocukları gelecek hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Nezaket Okullarımızda çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi için her gün farklı bir etkinlikle öğrencilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın ülkemizdeki farklı farklı renkleri barındıran 7 bölgemizi yakından tanımaları için ‘7 Ayda 7 Bölge' projesi çerçevesinde Karadeniz Bölgesi'nin tüm özelliklerinin minik öğrencilerimizin bilgi haznesinde kalıcı olması için etkinlikler düzenliyoruz. İçerik yönünden zengin olan etkinliklerimizle çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlayıp, onları geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz" dedi.