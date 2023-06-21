Pursaklar Belediyesinin babalar günü sürprizi sosyal medyada viral oldu

Pursaklar Belediyesi bünyesinde sahada çalışan personele yönelik Basın Yayın Müdürlüğü tarafından adres sorma bahanesi ile izletilen çocuklarından gelen ‘‘Babalar Günü'' videosu ülke genelinde gündeme oturdu.

Pursaklar Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü personeli, Babalar Günü dolayısıyla sahada çalışan belediye çalışanlarına sürpriz yaptı. Adres sorma bahanesi ile çalışanların yanlarına yaklaşan Basın Yayın Müdürlüğü personeli, onlara çocuklarından gelen videoları izletti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda bir anda çocuklarını karşılarında gören belediye personelleri, çocuklarının babalar günü mesajları karşısında yaşadıkları duygu dolu anlar, büyük bir yankı uyandırarak milyonlarca izlenmeye ulaştı.

“Medya ekibimiz, sürpriz bir kutlama mesajı yaptı”

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Medya ekibimiz, işlerinin başında her şeyden habersiz çalışan arkadaşlarımıza evlatlarından gelen Babalar Günü mesajı ile sürpriz bir kutlama mesajı yaptı. Çalışma arkadaşlarımızın duygu dolu anları sosyal medyada büyük bir teveccüh görerek, ülke genelinde Babalar Gününde en çok izlenen videolar arasında yerini aldı. Bu güzel ve anlamlı çalışmalarından dolayı Basın Yayın Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum” dedi.