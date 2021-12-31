Pursaklar Belediyesinin hazırladığı “İstiklal” oyununa gençlerden tam not

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası nedeni ile Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanan ve 4 gün izleyicisi ile buluşan “İstiklal” oyunu perdelerini kapadı.

Mehmet Akif Ersoy'un anısına Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesinde eğitim alan 65 kişilik ekip tarafından sahnelenen ve büyük bir beğeni kazanan “İstiklal” oyunu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde 3801 izleyici ile buluştu.

‘‘4 günde toplam 3801 gencimizle buluştuk''

Pursaklar Yaşam Merkezi Tiyatro Atölyesinin hazırladığı harika gösteriler ile unutulmaz bir dört gün geçirildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları söyledi:

‘‘Tiyatro atölyemiz “İstiklal” oyunu için son kez perde dedi. 4 günde toplam 3 bin 801 gencimizle buluştuk. Oyun sonrası gençlerimizi dinledik, fikirlerini aldık. Sorumluluk sahibi, vatanına, milletine ve devletine faydalı bireyler olmalarını temenni ediyorum. 4 gün boyunca Devlet Tiyatroları Pursaklar sahnesini hınca hınç dolduran gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.''