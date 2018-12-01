Pursaklar Belediyespor şampiyonluğu hedefliyor

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Pursaklar Belediyespor şampiyonluğu hedefleyerek bir üst lige çıkmak istiyor.

Pursaklar Belediyespor, Süper Amatör Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Ligde yaklaşan devre arası takımın hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten yetkililer, takımın sezon sonunda şampiyon olacağına inandıklarını belirtti. Taraftarların desteğiyle daha fazla başarı elde edeceklerini belirten kulüp yöneticileri taraftarlara çağrı yaparak “Taraftarlarımızı maçalarımıza davet ediyoruz. Onların desteğiyle büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” aÇıkılmasında bulundu.

Öte taraftan kulüp altyapısında oynayan takımları da geleceğe hazırlayan yöneticiler, U12, U15 ve U17 takımlarının sezonu tamamladıklarını açıkladı. U14, U16 ve U19 takımlarının ise sezon açılışlarına hazır olduklarını vurguladı. Futbol okulundaki minik yetenekleri de geleceğin profesyonelleri olma yolunda eğiten Pursaklar Belediyespor Kulübü, oynanan özel maçlarda miniklerin yeteneklerini keşfettiklerini ve kendilerini gösterdiklerini vurguladı. Galatasaray ve Fenerbahçe altyapı takımlarıyla özel maçlar yapan Pursaklar'ın minikleri oynadıkları maçlardan hem keyif alıyor hem de kendilerini geleceğe hazırlıyor. Tüm bu süreçte kendilerine destek veren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür eden kulüp yöneticileri, sporun her branşında Pursaklar'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını kaydetti.