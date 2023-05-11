Pursaklar Endemik Vadi'de lezzet şöleni

Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Hanım Evleri'nde eğitim gören kursiyerler, Endemik Vadi'de sokak lezzetlerine ilişkin bir etkinlik düzenledi.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nde öğrenim gören kursiyerler ve eğitmenler tarafından Türk yeme içme kültüründe ve günümüz yaşamında oldukça önemli yeri olan sokak lezzetlerine yönelik atölye düzenlendi. Dumanı üzerinde tüten köfteler, desti kebabı, kokoreç, tantuni, halka tatlısı gibi sokak lezzetleri Pursaklar halkının beğenisine sunuldu.

‘‘Kursiyerlerimizin ellerine, emeklerine sağlık''

Kokoreçinden tantunisine, halka tatlısından desti kebabına Pursaklar'da lezzet şöleni yaşandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerlerimiz ve şeflerimiz bugün Sokak Lezzetleri Workshop'u düzenlediler. Kursiyerlermiz birbirinden lezzetli güzel ürünler ortaya çıkararak ilçe halkımızın beğenisine sundu. Kurslarımıza gelerek aldıkları eğitimlerin ardından ortaya koydukları tadına doyum olmayan lezzetli yemeklerden dolayı her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık'' dedi.