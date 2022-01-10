Pursaklar Hayvan Barınağı'nda iyileştirme ve kapasite artırım çalışmaları

Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki hayvan barınağında fiziki iyileştirme ve kapasite artırım çalışmalarını sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisi'nin yanı sıra mevcut hayvan barınaklarında da fiziki iyileştirme ve kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından temel ihtiyaçları karşılanan sokak hayvanlarının sağlığı için düzenli olarak ilaçlama çalışması da yapılıyor. Barınakta genel temizlik, kafesler ve mama kapları da düzenli olarak yenilenerek, hayvanlar için refah ve konforlu bir alan oluşturuluyor.

Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışma yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Sokak hayvanlarını gözetimimiz altında tutarak yaşamlarını barınakta sürdürmeleri için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mevcut hayvan barınağımızda, kapasite artırımı ve fiziki iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Böylece şehirleri paylaştığımız dostlarımızın en iyi standartlarda misafir edilmesini sağlıyoruz. Hayvan barınağında hayvanların aşıları ve kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor. Barınaklarımızdaki iyileştirme çalışmaları ile hem sokak hayvanlarını hem de hemşehrilerimizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz'' dedi.