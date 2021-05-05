Pursaklar Karyağdı'da değişim-dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Yeni başlayacak çalışmalarla ilgili etüd ve proje çalışmalarının birçok noktada tamamlanması ile birlikte ekiplere talimatlar veren Başkan Ertuğrul Çetin, bölgenin genel dokusu bozulmadan başlayacak birçok çalışmanın planını tamamladıklarını açıkladı. Bu kapsamda, Karyağdı bölgesinin çehresini baştan sona değiştireceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şunları kaydetti:

‘‘Bugün Saray Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı bölgesinde incelemelerde bulunduk. Mevcut dört parkın peyzaj, bakım onarımları ve yenileme çalışmalarının yanında, ara sokakların iyileştirilmesi için planlamamızı yaptık. Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı bölgesinin doğallığını koruyarak, yeşilliğini zenginleştirerek, park yapımı ve çevre düzenlemeleri ile çehresini değiştiriyoruz. Hemşehrilerimize hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Burada başlayacak olan çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum."