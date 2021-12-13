Pursaklar rengârenk kış çiçekleri ile güzelleşiyor

Yaz aylarında ilçenin rengârenk kalması için büyük çaba sarf eden Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Park, bahçe ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin tüm mahallelerinde çalışma yürüten Pursaklar'ı baştan aşağı mevsimine uygun çiçeklerle süsleyen Belediye ekiplerince soğuk hava şartlarına dayanıklı olan menekşe, kasımpatı, yeşil bitki ve lavantalar toprakla buluşturuluyor

‘‘Park ve bahçelerimizi kış çiçeklerimizle süslüyoruz''

Pursaklar'ın her mevsim rengârenk kalabilmesi için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kış aylarının kendini hissettirmeye başladığı son günlerde park ve bahçelerimizi kış çiçeklerimizle süslüyoruz. Pursaklar'ın daha yeşil, daha güzel ve daha rengarenk olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.