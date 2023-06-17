Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı hizmete açıldı

7'den 70'e her vatandaşın hayatına dokunan sosyal ve kültürel projeleri tek tek hayata geçiren Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sirkeli Mahalle Konağını hizmete açtı.

Geçen aylarda 6 Millet Kıraathanesi, Dede torun Evlerini ve Yeni Hanım Evlerini inşaa ederek ilçe halkının hizmetine sunan Pursaklar Belediyesi, gençlerin sessiz, sakin bir ortamda ders çalışabileceği ve kitap okuyabileceği Millet Kıraathanesi, kadınların yeni beceriler kazanacağı Hanım Evi, büyüklerin huzurla vakit geçirebileceği Dede-Torun Evini içinde barındıran Mahalle Konağı Sirkeli Mahalle sakinlerinin hizmetine açtı.

İlk hizmet gününde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Mahalle Konağında, Sirkeli halkı ile bulaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hemşehrileri ile sohbet ederken, çocuklara karne hediyelerini vererek, pamuk şekeri ve dondurma ikram etti.

“Sirkeli Mahallemizin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayacak olan Sirkeli Mahalle Konağını, hemşehrilerimizin hizmetine sunduk''

Sirkeli Mahallesine değer katacak olan Mahalle Konağını hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Sirkeli Mahallemizin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayacak olan Sirkeli Mahalle Konağını, hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hanımlarımızın rahatça kullanabileceği, beylerimizin hoş sohbetler eşliğinde çay içebileceği, çocuklarımızın ders çalışıp kitap okuyabileceği, güzel anılar biriktirilen bir mekan olsun. Yeni Mahalle Konağımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.